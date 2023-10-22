المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل وفود سياحية من 4 دول

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد خلال هذه الفترة توافد أعداد كبيرة من السائحين الأجانب من الجنسيات المختلفة، موضحا أن المنيا تستقبل حاليا وفدا سياحيا متعدد الجنسيات من 4 دول هي «ألمانيا - إيطاليا - هولندا - البرازيل»، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

زيارة مناطق سياحية وأثرية متنوعة

وأشار محافظ المنيا إلى أن برنامج الزيارة يتضمن مناطق آثار بني حسن، وتل العمارنة، وتونا الجبل، حيث تتمتع المنيا بالعديد من المعالم الأثرية بما تمتلكه من مناطق وكنوز أثرية قيمة بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر، موجهاً إدارة السياحة والجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم.

أهم المناطق الأثرية في محافظة المنيا

وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلومترا شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلومترا جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.