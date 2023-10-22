انطلاق مبادرة «أنتِ قادرة» لتمكين المرأة اقتصاديا في المنيا

أطلقت وحدة السكان في المنيا مبادرة «أنتِ قادرة.. المرأة تنتج وتصنع»، لتمكين المرأة اقتصاديا، من خلال القيام بتأهيلها وتدريبها ثم مساعدتها فى الحصول على قروض ميسرة، للبدء في إقامة مشاريع صغيرة تسهم في تنمية موارد الأسرة والقضاء على البطالة وإنتاج سلع بدلا من الاستيراد.

تمكين ودعم المرأة في المنيا

والمبادرة تأتي في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بدعم المرأة وتمكينها على كافة الأصعدة، من منطلق أهمية الدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، حيث تتم على 3 مراحل حيث تم إطلاقها من مركز أبوقرقاص في أولى مراحلها بعنوان التوعية وتغيير الفكر نحو إقامة المشاريع، وتحتوي المرحلة الثانية على التدريب المهني بالتعاون مع مديرية العمل والتضامن وجهاز المشروعات، بينما تتضمن المرحلة الثالثة الحصول علي القروض وتنتهي المبادرة بتنظيم معارض لمساعدة المرأة على تسويق منتجاتها.

مشاركة جهاز المشروعات الصغيرة

ويشارك في المبادرة مديرية العمل ووزارة الزراعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجهاز شباب الخريجين ومديرية التضامن وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.