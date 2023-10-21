أماكن منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الدقهلية

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن»، عن توفير المديرية مختلف السلع الغذائية بتخفيضات بنسبة تتراوح بين 25% إلى 25%، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الأخيرة في العالم ومصر.

أماكن منافذ بيع السلع المخفضة بالدقهلية

وأوضح «دايرة»، أنه جرى توفير السلع المخفضة، وفقا لمبادرة تخفيض الأسعار في نحو 20 منفذًا للبيع على مستوى المحافظة جرى توزيعهم على 19 إدارة تموينية من أجل دعم المواطنين وتقديم أسعار مخفضة منهم:

- منفذ بيع في السنبلاوين

- منفذ بيع في دكرنس

- منفذ بيع في بلقاس

- منفذ بيع في أجا

- منفذ بيع في ميت سلسيل

- منفذ بيع في شربين

- منفذ بيع في طلخا

- منفذ بيع في ميت غمر

- منفذ بيع في المطرية

- منفذ بيع في المنزلة

- منفذ بيع في الجمالية

الهدف من تخفيضات الأسعار

وأوضح أنه يجري توفير كل السلع الغذائية الأساسية في تلك المنافذ بأسعار مخفضة لرفع الضرر عن المواطنين ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.