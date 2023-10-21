إقبال كبير على أماكن بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للأسبوع الثاني

تشهد منافذ بيع السلع الغذائية إقبالاً كبيراً من المواطنين، في بداية الأسبوع الثاني لمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، التي أعلنت عنها الحكومة، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وتشمل المبادرة، التي انطلقت يوم السبت الماضي، تخفيض أسعار 7 سلع غذائية بنسبة تصل إلى 25%، من أجل محاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية

وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن الأسواق المصرية تشهد الفترة الحالية إقبالاً ملحوظاً من جانب المواطنين على شراء السلع الغذائية الأساسية، بعد تدشين المبادرة التي أطلقتها الحكومة، بشأن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية.

أماكن وأسعار بيع السلع الغذائية

وأضاف «كاسب»، في تصريحات لـ«الوطن» أنه تم تنفيذ المبادرة في كافة الأحياء بمختلف المحافظات المصرية، مشيراً إلى أنه بالنسبة للأسعار، يتراوح سعر كيلو السكر ما بين 25 و27 جنيهاً، فيما يتراوح سعر الأرز ما بين 18 و20 جنيهاً، كما يبلغ سعر زجاجة الزيت 45 جنيهاً.