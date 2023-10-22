تفاصيل زيارة 3 وزراء للسويس اليوم.. تنمية شاملة شهدتها المحافظة في 5 سنوات

استقبلت محافظة السويس اليوم، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، في زيارة للمحافظة لاستعراض المشروعات التنموية التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، وعرض اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس خريطة المشروعات بالمحافظة.

تنمية محافظة السويس

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في المؤتمر الصحفي، إن النهضة التي شهدتها محافظة السويس تعكس اهتمام الدولة بتنمية المحافظات، ومحافظة السويس نالت قسطا كبيرا من التنمية نجده على الأرض ولمسناه، فمحافظة السويس تغيرت تماما، «شعرت عند زيارتها كأنني في بلد آخر».

السويس مدينة حضارية

أضاف وزير الإسكان بكلمتة بالمؤتمر الصحفي، أن السويس مدينة حضارية، فمدن القناة حضارية ولا تملك قطاع ريفي كبير، لذا فالخدمات المقدمة للمدينة، تتناسب مع حجم التنمية المطلوب، كما أن هناك حركة بالتوازي للتنمية المحلية تتم بكل محافظات مصر معا.

5 سنوات فارقة بقطاعي التعليم والصحة

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بحديثها عن حجم التطوير الذي شهدته المحافظة بقطاعي الصحة والتعليم، وقالت، شهدت محافظة السويس خلال الـ5 سنوات الماضية، نهضة متكاملة بمختلف القطاعات، فمنذ سنوات كانت السويس تشهد قلة بالمدارس، وعدم تمهيد الطرق، وعدم وجود خدمة طبية كافية، والآن تغير كل ذلك وتغيرت التنمية بالمحافظة، فضلا عن توفير الموارد بقدر الإمكان للقيام بكل الخدمات المطلوبة من المواطنين وفقا للمتاح، وكل مواطنى السويس لمسوا التطور الذى طال المحافظة مابين زيادة عدد الفصول والخدمة الطبية المقدمة وتبطين الترع.