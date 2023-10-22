3 وزراء يبحثون تطوير خدمات المركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة السويس

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، المركز التكنولوجي بمقر الديوان العام لمحافظة السويس، وذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد الوزراء أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وحرصهم على الاطمئنان على حسن معاملة المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، وسرعة استقبال طلباتهم وانجازها.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الدولة المصرية يحظى بإهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي لما يمثله من أولوية فى خطط واستراتيجيات الحكومة المصرية، لدوره الحيوى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك متابعة مستمرة من السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لملف تطوير الخدمات بالمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات، ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير مركز تكنولوجي متنقل، يجوب كافة مدن المحافظات ليقدم الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق المزدحمة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين وتيسير تقديم الخدمات بأعلى كفاءة وأقل وقت لتحقيق رضاء المواطنين على الخدمات المقدمة لهم.

ومن جانبه قال اللواء عبدالمجيد صقر إن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في ملف تطوير العمل الإداري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار أن المواطن هو المستهدف الأول من جميع خطط التنمية على أرض الوطن.

وأشار صقر إلى أن المركز التكنولوجي جاء في إطار تطوير بيئة العمل، والآليات المستخدمة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تضمن مبني المركز التكنولوجي إضافة أدوار جديدة، بما لا يتعارض مع كود ارتفاعات المباني بالمنطقة، والتي أتاحت إقامة قاعة متعددة الأغراض تصلح للاجتماعات والمؤتمرات ومختلف الفعاليات، وكذا قاعة لكبار الزوار، ومكتب المحافظ، وعدد من الإدارات، ذلك إلى جانب تطوير الواجهات وانشاء سور لمباني المحافظة.

وأشار محافظ السويس، إلى أن تكلفة انشاء المركز التكنولوجي 49 مليون جنيه، وهو مزود بعدد 12 شباكاً لمختلف المهام والوظائف لتقديم مختلف الخدمات لقاصدي المركز، وصالة انتظار، وأيضاً شاشات إلكترونية إرشادية، وغرفة تحكم مركزية لربط المركز بجميع إدارات المحافظة وكذا الربط بالمنظومة الرئيسية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن المركز به تجهيزات خاصة لاستقبال المواطنين من كبار السن وذوي الهمم وتيسير تلقي الخدمات.