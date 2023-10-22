تطوير المنشآت الترفيهية وإنشاء شاطئ عام في السويس بتكلفة 200 مليون جنيه

استقبلت محافظة السويس، اليوم الأحد، وزراء الإسكان والتخطيط والتنمية، حيث استعرض اللواء محافظ السويس المشروعات التي نُفذت ومنها تطوير ميدان فكري زاهر، والذي الميدان الرئيسي في مدخل المحافظة.

إنشاء شاطئ عام

وأشار المحافظ إلى تنفيذ عدد من المشروعات الترفيهية في محافظة السويس، شملت الشاطي العام 1و2، والكورنيش الجديد، والباركينج الجديد، وممشى «أهلا السويس»، وممشي النخيل والشاليهات، وحديقة الفرنساوي، وحدائق ومتنزهات، موضحا أن تكلفة عمل وتطوير المنشآت الترفيهية في محافظة السويس بلغت نحو 200 مليون جنيه.

وأوضح أن «أهالي السويس كانوا يتوقعون إننا مش هنعمل حاجة، لكن عملنا ممشى أهل السويس 100 ألف متر، وكورنيش على البحر وممشى به كراس وممشى درجات ومنطقة خضراء، بتكلفة 16 مليون جنيه بطول كيلو و300 متر على البحر، وده رقم قياسي، ووسائل الترفيه، تم تأجير قطعة أرض من أجل وسائل الترفيه للمواطنين».