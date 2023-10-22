وزراء الإسكان والتنمية المحلية والتخطيط يصلون السويس لافتتاح عدد من المشروعات

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وزراء التخطيط والإسكان والتنمية المحلية، في مبنى ديوان عام المحافظة، لافتتاح عدد من المشروعات، بمناسبة الذكرى الخمسين لعيد السويس القومي.

افتتاح عدد من المشروعات

وكان اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، في استقبال كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بمبنى ديوان عام المحافظة، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، والتعرف على موقف المشروعات الجاري تنفيذها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان وخالد سعداوي السكرتير العام، وأحمد الوزيري السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وقال اللواء عبد المجيد صقر، في بيان، إن محافظة السويس شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في الطرق والإسكان والمرافق العامة، مع زيادة المساحات الخضراء والمتنزهات المفتوحة مجانا للمواطنين.

تنفيذ أكبر خطة لتطوير العمران

وذكر المحافظ، أن المحافظة بدأت قبل عامين في تنفيذ أكبر خطة لتطوير العمران القائم للحفاظ على الثروة العقارية، واستهدف المشروع تطويراً شاملاً لـ35 مدينة سكنية، وجرى الانتهاء من 17 مدينة بالمرحلة الأولى، وشمل التطوير رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي وأعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف بالعمارات السكنية والإنارة العامة، وصيانة مداخل العمارات السكنية والواجهات مع أعمال الدهانات، فضلا عن أعمال الرصف، وصيانة خطوط الهواتف والمياه والغاز الطبيعي، وكذلك خطوط الكهرباء المغذية للوحدات السكنية.

وتابع، بأن أعمال التطوير وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية ساهمت إلى حد بعيد في تحسين جودة حياة المواطنين بمختلف الأحياء السكنية.

ومن المقرر أن تقدم محافظة السويس عرضا يتضمن ما تم إنجازه في الخمس سنوات الماضية، في مختلف المجالات، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها ورؤية المحافظة في المشروعات المستقبلية.