حالات مسموح فيها السحب النقدي بالدولار خارج مصر.. ما الحد الأقصى؟

يسافر البعض خارج مصر سواء للسياحة أو مهام عمل، ما يجعلهم يحتاجون إلى التعامل بالعملات الأجنبية، لذا نجيب في السطور التالية عن تساؤلات: هل هناك حد أقصى، وما البطاقات التي يمكن استخدامها بالخارج، وهل مسموح السحب بها أم فقط للمشتريات؟

وتتيح البنوك فتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتماني، للاستخدام خارج مصر، بعد قرار من المركزي إذ أنه حرصًا منه على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، جرى إصدار تعليمات الأيام الماضية للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى للبطاقات الائتمانية خلال السفر.

فتح وتفعيل البطاقة لتعمل بالخارج

وبمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة، وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك، يعمل حينها على فتح وتفعيل البطاقة لتعمل بالخارج.

حالات مسموح فيها السحب بالدولار من الخارج

وذكر وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العميل الذي يسافر خارج مصر عليه إخبار البنك الخاص به عن فترة السفر الذهاب والعودة من خلال التواصل مع خدمة العملاء، والتأكد من الأمر من أجل فتح له البطاقة الائتمانية بحد أقصى يحدده البنك شهريًا سواء للسحب النقدي أو المشتريات.

وأضاف أن كل بنك يختلف عن الآخر في حد الشراء والسحب النقدي بالعملات الأجنبية، وحسب نوع البطاقة الائتمانية وفئة العميل ولكن تقريبًا يكون من 200 لـ500 دولار في حالة السحب النقدي شهريًا.

وأضاف أنه في حال استخدام البطاقة في المشتريات خارج مصر، يكون الحد الأقصى أكبر من السحب النقدي، قد يصل إلى 100 ألف جنيه حسب كل بنك شهريًا، مشيرًا إلى أن في حال الوجود داخل مصر يكون الحد الأقصى للشراء باستخدام البطاقة تقرييًا 200 دولار، وفقا لكل بنك أيضًا يمكن أكثر أو أقل.

يذكر أنه لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا، لذا جرى إيقاف التعاملات الأجنبية باستخدام بطاقات الخصم المباشر، وإصدار تعليمات عن البطاقات الائتمانية للتأكد من أن أصحاب البطاقات الائتمانية لا يسيئون استخدامها خارج مصر.