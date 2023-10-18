إنستاباي يتخطى الحدود.. كيف يمكن تشغيل التطبيق البنكي من خارج مصر؟

أصبح تطبيق إنستاباي، الذي يتيح التحويلات النقدية بشكل لحظي بين البنوك المصرية متاحًا الآن من خارج مصر، ويمكن للمستخدمين التسجيل في التطبيق وإرسال واستقبال الأموال من أي مكان في العالم.

خطوات التسجيل في إنستاباي من خارج مصر

وأوضح التطبيق أنّ الخطوات اللازمة للتسجيل في إنستاباي من خارج مصر تتمثل فيما يلي.

- اتباع خطوات التسجيل والتأكد أنّ رسالة التأكيد يتم إرسالها من رقم الهاتف المصري المسجّل في البنك.

- التأكد أنّ رقم التليفون المصري المسجل لدى البنك الخاص بك يعمل من خارج مصر من أجل إرسال رسالة التأكيد SMS منه.

- التأكد من إغلاق الواي فاي وتشغيل الإنترنت من خلال الخط المصري أثناء التسجيل في تطبيق إنستاباي.

بنوك توفر خدمات إنستاباي

وتشمل البنوك المتوفرة في تطبيق إنستاباي حتى الآن «الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الإسكندرية، قطر الوطني الأهلي، التجاري الدولي، العربي، الشركة المصرفية العربية الدولية، المصري الخليجي، العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، التجاري وفا، المصري لتنمية الصادرات، البركة، فيصل الإسلامي، HSBC، الإسكان والتعميرالبنك الأهلي الكويتي، أبوظبي الإسلامي، الأهلي المتّحد، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، قناة السويس، المصرف المتّحد، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، الإمارات دبي الوطني، الاستثمار العربي، أبو ظبي التجاري مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر سيتي بنك، المشرق، Midbank».