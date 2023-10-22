«الأرصاد»: إعصار تيج يضرب عمان واليمن غدا..ومصر آمنة تماما

أكدت الأرصاد الجوية أن إعصار تيج، يتمركز حاليا جنوب بحر العرب، ويصنف من أعاصيرالفئة الثانية، إذ يصاحبه سرعات رياح تتجاوز 165 كم /س، وأنه مع تقدم الوقت تزداد سرعته ليصبح من الفئة الثالثة، وقد يتطور ليصل إلى الفئة الرابعة.

إعصار تيج يصل عمان واليمن

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، أنّه اعتبارا من غدٍ الاثنين فإنّ من المتوقع أن يضرب إعصار تيج أجزاءً متفرقة من سواحل سلطنة عمان واليمن، إذ يصاحبه سقوط أمطار غزيرة، ومن المتوقع أن تؤدي إلى حدوث فيضانات، وارتفاع كبير في الأمواج، مع زيادة سرعات ونشاط كبير في سرعات الرياح.

هل يصل إعصار «تيج» إلى مصر؟

وأكدت الأرصاد أنّ هذه الأعاصير، غير وارد على الأطلاق أن تحدث في البحار مثل البحر المتوسط أو البحر الأحمر، وأن مصر آمنة تماما من الأعاصير، وأنها لن تتأثر بإعصار تيج، إذ إنّ الأجواء مستقرة تمامًا خلال هذا الأسبوع.