الأرصاد الجوية تكشف طقس الأيام القادمة: استعدوا للتغيرات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة طقس الأيام القادمة، موضحة أن البلاد تتعرض لمجموعة من الظواهر الجوية، بدءا من الشبورة المائية في الصباح، والتي تنتشر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، مشيرة إلى أنها تستمر طوال الأيام القادمة وحتى يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.

الأرصاد الجوية تكشف طقس الأيام القادمة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في طقس الأيام القادمة، تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويستمر تساقط الأمطار على السواحل الشمالية والشمالية الشرقية حتى يومي الخميس والجمعة.

وأضافت الأرصاد أنه تشهد البلاد نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء غدا، وتستمر حتى الاثنين المقبل، خاصة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة طقس الأيام القادمة ودرجات الحرارة

وبالنسبة لحالة الطقس الأيام القادمة ودرجات الحرارة، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب الصعيد، وليلاً يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون طقسا لطيفا ليلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد الجوية تنصح المواطنين باتخاذ اللازم

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وجاءت درجات الحرارة الأيام القادمة على النحو التالي

درجات الحرارة الأربعاء 18-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 19-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 20-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 22 درجة مئوية.