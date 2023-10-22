«الأرصاد» تحذر من عواصف بحر العرب والمحيط الهندي: تتحول إلى أعاصير

أكدت الدكتورة منار غانم بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة تيج الموجود حاليا في بحر العرب، والتي من الوارد أن تتحول الى إعصار خلال الساعات المقبلة، ظاهرة طبيعية في هذا الوقت من العام، إذ أن هذه المناطق كثيرا ما تشهد عواصف مدارية وأعاصير، وسبق وتكررت في الأعوام السابقة ولكن بمسميات مختلفة مثل إعصار شاهين أو أعصار مها، وغيرها من المسميات.

عواصف وإعاصير بحر العرب

وأضافت غانم فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منطقة بحر العرب والمحيط الهندي معروفان عنهما أنهما منطقتي تكون لعواصف مدارية وأعاصير، بسبب الطبيعة الجغرافية في هذه المنطقة، لذا تتكون العواصف والأعاصير في المناطق القريبة منها، نتيجة ارتفاع حرارة سطح المسطحات المائية لبحر العرب والمحيط الهندي، لتتجازو 27 درجة مئوية، كما يواجه منخفض جوي متعمق بشكل كبير، واكتسابه طاقة حرارية من المسطح المائل الذي يشهد ارتفاع فى الحرارة، بالإضافة إلى وجود منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا، ومن هنا يبدأ التحول من منخفض جوي إلى عاصفة مدارية.

سرعات الرياح تصل لـ118 كيلومترا فى الساعة

وأشارت إلى أن نشاط الرياح خلال العاصفة، ستكون في زيادة مستمرة، حيث تصل سرعات الرياح لتتجاوز الـ65 كيلومترا في الساعة، ويبدأ في التحول الى إعصار من الفئة الأولى، الذي قد تصل سرعات الرياح بها لـ118 كيلومترا في الساعة، أو يتحول إلى إعصار من الفئة الثانية.