«وكيل الشيوخ» تطالب بمواجهة تسرب عبوات الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية الدراسة البرلمانية التي يناقشها مجلس الشيوخ، اليوم، لاسيما وأنها تعد أهم الصناعات الواعدة، وتتعلق بتعزيز ودعم التوسعات الزراعية في مصر.

زيادة مساحة العمران

وقالت النائبة فيبي فوزي خلال الجلسة العامة، إنه في ظل ما هو معروف من سعي القيادة المصرية إلى زيادة مساحة العمران، والتي وصلت خلال السنوات التسع الأخيرة إلى 13% من المساحة الكلية لمصر بعد أن كانت فقط 7% لعشرات السنوات الماضية، كان لابد من مراجعة الاستراتيجيات الوطنية المختلفة التي تستهدف مساندة كل فئات المجتمع المصري، ضمانا لتحسين مستوى معيشتها، ودعما لقدرتها على الإنتاج والتشغيل.

الوضع الراهن لصناعة الأسمدة الكيماوية

وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ إلى أهمية ما استوفته بشكل شامل جميع جوانب الموضوع سواء من حيث التعريف بالوضع الراهن لصناعة الأسمدة الكيماوية، أو كيفية تلبية احتياجات المزارعين والإجراءات المطلوبة لتطوير الصناعة، بما يتناسب مع البيئة، وغيرها من العناصر التي تسهم في تقدير حجم الطلب المتوقع، وإيجاد حل نهائي للمشكلات التي تتعرض لها منظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة.

وطالبت بضرورة النظر بعين الاعتبار إلى سرعة استخدام تقنيات الزراعة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، والتي وإن كانت في بدايتها تبدو مكلفة إلا أنه على المدى المتوسط والطويل يمكن من خلالها تقليل الاستخدام غير الآمن للأسمدة، والحد من الفاقد والحفاظ على البيئة وغيرها من الفوائد التي ستخفض بشكل ملحوظ من تكلفة الإنتاج، فيما ستزيد بشكل مؤكد من كمياته، فضلا عن التشديد على ضرورة إحكام الرقابة على أشكال تسرب عبوات الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، باعتبار ذلك من أخطر المشكلات التي تتسبب في عجز المتوافر منها أمام المزارعين.

ومن جانب آخر، ضرورة إلزام الشركات بتلبية احتياجات السوق المحلية أولاً قبل اللجوء للتصدير، خاصة أن الدولة تعاملها بشكل تفضيلي في العديد من العناصر اللازمة للإنتاج وأبرزها أسعار الغاز الطبيعي.