أستاذ في العلوم السياسية: السيسي طرح رؤية مصر الداعمة لفلسطين بقمة القاهرة للسلام

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ قمة القاهرة للسلام التي عقدت أمس، شهدت حضورًا واسعًا من رموز دولية كبيرة وعدد من قادة الدول ومنظمات المجتمع الدولي المختلفة، مضيفًا أنَّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام ذلك الحشد جاءت واضحة وصريحة وتعبر عن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية منذ اندلاع الأزمة.

قمة القاهرة للسلام

وأوضح «الريس» لـ«الوطن»، أنَّ قمة القاهرة للسلام حدثت لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، الأمر الذي أكّده الرئيس السيسي خلال كلمته، كما أنَّ القمة أوضحت للعالم كله أن ما يحدث للمدنيين في فلسطين وغزة مخالف لكل القوانين الدولية التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق الإنسان في المقام الأول.

دخول المساعدات لمعبر رفح

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى دخول المساعدات عبر معبر رفح للأهالي في غزة، قبل بدء القمة أمس، أن هذا الأمر كان إيجابيا بشكل كبير، منح دفعة أمل في دخول مزيد من المساعدات، وهو بالفعل ما حدث اليوم، ونحن بصدد دخول شاحنات مساعدة أخرى إلى غزة، لافتًا إلى الدور المحوري والمعركة الدبلوماسية التي قامت بها مصر للوصول لهذه المرحلة.