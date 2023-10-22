رئيس البورصة: لدينا نية للنهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن لديه نية واضحة للنهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن القيد في هذه السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال، لذلك نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية.

إثراء التنوع القطاعي للشركات المقيدة

وأضاف «الشيخ»، خلال فعالية «دق الجرس» التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم الشركة بعد قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، نعمل على إثراء التنوع القطاعي للشركات المقيدة بحيث تغطي أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.