محمود مسلم: الدعم الأمريكي الفج لإسرائيل تسبب في غطرستها

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قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ أمريكا تسير وراء إسرائيل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال تأييد تصريحات إسرائيل وإعادة ترديدها دون تأكيد أو نفي.

وأضاف مسلم، خلال حواره على قناة العربية، أنّ أمريكا اتبعت نفس النهج في تصريحاتها بشأن ما حدث في مستشفى المعمداني في غزة، حيث ادّعت إسرائيل أنّ جماعة الجهاد الإسلامي هي المسؤولة عن إطلاق الصاروخ الذي أدى إلى تدمير المستشفى، وتبعتها أمريكا في هذا الادعاء دون تقديم أي دليل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أنّ من الصعب إطلاق جماعة فلسطينية صاروخ على مستشفى، كما أنّ معدل الانهيار يدل أنّ الصواريخ ليست بحيازة المنظمات الفلسطينية.

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنّ الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل غير مشروط، ما يعطي إسرائيل مزيدًا من الغطرسة، مشيرا إلى أنّ أمريكا تحدثت عن ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على مدار أكثر من أسبوع، لكنها لم تتحرك إلا أمس.