رئيس جهاز الشروق يُتابع أعمال الزراعة والتجميل في مدخل المدينة

تفقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أعمال الزراعة والتجميل الجارية في مدخل السويس، لمتابعة أعمال تدعيم الحديات والأحواض والجُزر بالزهور والشجيرات وزراعة النجيل، وتكثيف الزراعات بممشى المحور الغربي وتدعيمه بالأشجار، والحفاظ على الزراعات الحالية حرصا على الثروة الزراعية في المدينة.

وقال سعد، إنّ لجنة الإزالة الفورية بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، أوقفت مخالفة بناء في مهدها، حيث شرع صاحب عقار في زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.

وأوضح المهندس علي سعد، أنّ اللجنة أزالت الحوائط المنفذة خارج النسبة المصرح بها وذلك بأحد قطع الأراضي بالحي الرابع، فضلا عن إيقاف التعامل على العقار، واتخاذ الإجراءات القانونيه ضد صاحب المخالفة.

وأهاب رئيس الجهاز، بأصحاب قطع الأراضي، الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار في البناء طبقا للتراخيص حفاظا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدا عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.