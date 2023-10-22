ضبط مخالفات في حملات تموينية على المحال التجارية بالدقهلية

شن مجلس مدينة محلة دمنة بمحافظة الدقهلية، حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات لتابعة بيع السلع الغذائية وتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، بالإضافة لتحرير محاضر للمخالفين.

حملات تموينية بالدقهلية

وأكد مجلس المدينة أنه تم عمل الحملات التموينية بناء على توجيهات المهندسة رابحة دياب رئيس المدينة، إذ قامت اللجنة الخماسية برئاسة عبير أحمد نائب رئيس المدينة، والمشكلة من التموين والطب البيطري والصحة والبيئة والمتابعة، بالمرور على السوق والمحلات التجارية.

وأشار المجلس أن الحملات أسفرت عن تحرير محضر بدون ترخيص، ومحضرين عدم إعلان عن الأسعار.

الهدف من شن الحملات التموينية

وأوضح المجلس أن عمل الحملات تأتي حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات الأهالي من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، كما تم التنبيه على أصحاب المحلات بالتوجه لمركز إصدار التراخيص لتفعيل القانون 154 لسنة 2019 بشأن ترخيص المحلات العامة.