تحرير 600 مخالفة في حملات تموينية على أسواق دمياط خلال 15 يوما

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جهود مديرية والتجارة الداخلية لمراقبة حركة السلع بالأسواق، والمنظومة التموينية خلال النصف الأول من الشهر الجاري.

وتلقت محافظ دمياط تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط بإجمالي عدد المحاضر التي سجلتها، وهي 608 محاضر.

تحرير مخالفات للمخابز

جاءت تفاصيل المخالفات الـ608، بينها 72 محضراً للمخابز لرصد مخالفات تتعلق بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وتوقف عن الإنتاج والتصرف في الدقيق، والضرب الوهمي. بالإضافة إلى 536 محضراً للأسواق لعدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم وجود شهادات صحية، ورصد حالات غش تجاري وبيع سلع مجهولة المصدر، وأيضًا بيع لحوم مكشوفة وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمي، عدم الإعلان عن المخازن.

هذا وقد تم التحفظ على كميات من اللحوم والدواجن وجبن أبيض غير صالحة للاستهلاك الآدمي.