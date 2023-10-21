حملات تموينية مكبرة على المنشآت الغذائية في المطرية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة المطرية بالدقهلية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت لبيع السلع الغذائية، وتضمنت الحملة المرور على المطاعم والمنافذ، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وبتشكيل لجان خماسية مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطرية والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية

وقال المهندس أيمن عزت، رئيس مركز ومدينة المطرية، في بيان، إنّ الحملة التموينية أسفرت عن المرور على عدد 6 من المنشآت غذائية في نطاق مدينة المطرية شاملة القرى والعزب والمجازر والمطاعم والمنافذ، وتم تحرير 5 محاضر متنوعة شاملة أغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 10 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة ومتغيرة الخواص، كما تم تحرير محضر بيئة وتحرير 4 محاضر شاملة التموين ونقص اشتراطات صحية والشهادة الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تكثيف الحملات لتطهير الأسواق

وأكد رئيس مجلس مدينة المطرية، تكثيف الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، وكل المخالفات التموينية، وسيكون هناك متابعة مستمرة، وفي الفترة القادمة سيتم تنظيم حملات تفتيش بشكل مفاجئ لرصد المخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين، وتحويلهم إلى النيابة العامة، حرصا وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.