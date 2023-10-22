تراجع إيرادات الأفلام المصرية في شباك التذاكر خلال 24 ساعة.. كم حققت؟

تراجعت إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في السينمات مقارنة بالأيام السابقة، إذ حققت 833 ألف جنيه خلال 24 ساعة، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وتصدر فيلم «فوي فوي فوي» للمخرج عمر هلال المركز الأول في قائمة الإيرادات محققا 250 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الثاني فيلم «الخميس اللي جاي» بـ 14 ألف جنيه، أما في المركز الثالث جاء فيلم «وش في وش» بـ 120.8 ألف جنيه، يليه في المركز الرابع فيلم «العميل صفر» بـ 105 ألف جنيه.

فيلم «البعبع» يتذيل قائمة إيرادات الأفلام المصرية

وفي المركز الخامس جاء فيلم «سكر» محققا 102 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «حسن المصري» إيرادات بلغت 90.6 ألف جنيه، أما فيلم «بيت الروبي» جاء في المركز السابع بـ 13.8 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «ولاد حريم كريم» إيرادات 5 آلاف جنيه، وفي المركز التاسع «مستر إكس» بـ 1.835 ألف جنيه، وبفارق ضئيل جاء فيلم «البعبع» في المركز الأخير 1.799 ألف جنيه.