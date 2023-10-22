32 مليون جنيه إيرادات فيلم وش في وش خلال 9 أسابيع عرض بدور السينما

حقق فيلم وش في وش، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت نحو 120 ألف و884 جنيهًا، وجاء في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية، إذ سبقه بالترتيب فيلم فوي فوي بطولة محمد فراج، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم وش في وش، على مدار 9 أسابيع عرض بالسينما نحو 32 مليون جنيه، وذلك بعدما حظى بإشادات نقدية وجماهيرية موسعة منذ انطلاق عرضه بالسينما.

أبطال فيلم وش في وش

يشارك في بطولة فيلم وش في وش، أمينة خليل ومحمد ممدوح، بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

قصة فيلم وش في وش

تدور قصة فيلم وش في وش، بشكل كوميدي اجتماعي، من خلال تجمع أسرتين داخل منزل واحد لمدة 24 ساعة، مع اختلاف ثقافاتهم ومستواهم الاجتماعي، الأمر الذي نتج كثير من الأزمات.