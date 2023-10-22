أسعار الذهب في مصر اليوم.. استقرار في منتصف التعاملات

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار في منتصف تعاملات اليوم الأحد، في الأسواق ومحلات الصاغة، وذلك نظراً لغلق معظم الأسواق اليوم، سواء البورصات العالمية أو المحلات في مصر، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 عند 2430 جنيهًا، بينما سجل سعر الأوقية عالميا 1981 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء عند مستوى 2777 جنيها للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2083 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1620 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 19 ألفا و440 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في المصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار لآخر.

وارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، خلال تعاملات أمس، لتسجل 1981 دولارا للأوقية، بعدما سجلت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبا.

يأتي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميا، بالتزامن مع توقعات انخفاض الدولار، والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.