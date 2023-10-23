نجوم الفن يشاركون في حملة الهلال الأحمر المصري.. «معا لنصرة فلسطين»

شارك عدد كبير من الفنانين في حملات التبرع بالهلال الأحمر المصري لمساعدة أشقائنا الفلسطينيين، بعد معاناتهم من القصف الإسرائيلي، وذلك من خلال تعبئة المواد الغذائية والطبية، وأخرى بجمع التبرعات المادية، لإرسال المساعدات إلى ضحايا غزة، بعد تعرضهم للاعتداء جراء عمليات القصف غير المبررة للمنازل والمساجد والكنائس والمستشفيات وتدمير البنية التحتية.

الفنانون يشاركون في حملة الهلال الأحمر

وشارك خلال الحملة عدد كبير من النجوم منهم الفنانة هنا الزاهد، التي شاركت في تعبئة المواد الغذائية والمقرر إرسالها إلى قطاع غزة، وناشدت جمهورها بضرورة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني من خلال جمع التبرعات، وأيضاً الأمر ذاته حدث مع زوجها الفنان أحمد فهمي، الذي وجّه رسالة دعم للشعب الفلسطيني وشارك بحملة الهلال الأحمر رافعاً شعار «معاً لنصرة الشعب الفلسطيني».

ودعمت الفنانة ياسمين صبري الشعب الفلسطيني من خلال مشاركتها في تعبئة المواد الغذائية وتوصيل الخدمات الطبية، مشيرة إلى أن دور الفن مهم وضروري من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، كما دعمت الفنانة ليلى احمد زاهرو شقيقتها ملك زاهر، حملة الهلال الأحمر المصري، وأيضاً الفنانة زينة التي شاركت في تعبئة المواد الغذائية برفقة أبنائها.

عمرو دياب يتبرع بـ5 ملايين جنيه

وأعلن الفنان عمرو دياب، التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، ودعم الفنان مصطفى خاطر الشعب الفلسطيني من خلال التبرع بالدم لصالح الهلال الأحمر والجرحى الفلسطينيين، وتبرع أيضاً الفنان أحمد فهمي بكافة أرباح مشروعة الخاصة خلال شهر أكتوبر الجاري إلى الهلال الأحمر المصري.

وأشار الفنان تامر حسني إلى ضرورة المشاركة في حملة الهلال الأحمر المصري لإغاثة أهالي غزة، ودعم الفنان شريف منير ابنته أسماء شريف منير وحفيدته لارا، بعد مشاركة الثنائي خلال حملة مؤسسة الهلال الأحمر للتبرع لفلسطين بعد الهجوم الإسرائيلي عليهم.