زينة تكشف سبب ظهور أولادها في حملة الهلال الأحمر: «لازم نعلم ولادنا اللي اتعلمناه»

كشفت الفنانة زينة عن أسباب ظهور أولادها ومشاركتهم ضمن حملة الهلال الأحمر، المخصصة لجمع التبرعات لمساندة أهالي غزة، وإرسال المساعدات إلى ضحايا غزة، بعد تعرضهم للاعتداء جراء عمليات القصف غير المبررة للمنازل والمساجد والكنائس والمستشفيات وتدمير البنية التحتية.

زينة تتحدث عن تطوع أولادها في الهلال الأحمر

نشرت زينة صورة لأولادها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ووجهت رسالة إلى جمهورها بشأن التطوع ضمن مؤسسة الهلال الأحمر، وقالت: «اللي يقدر يروح ويأخد ولاده ويتبرع، لازم نعلم ولادنا اللي اتعلمناه من أهلنا، شكرا جمعية الهلال الأحمر المصري علي مجهودهم، شكرا لكل الشباب والشابات المتطوعين».

دعم زينة لـ القضية الفلسطينية

شاركت الفنانة زينة جمهورها خلال الأيام الماضية رأيها في دعم غزة، وأدانت جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات القصف غير المبررة للمنازل والمساجد والكنائس والمستشفيات وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة.