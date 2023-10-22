نجوم الغناء يدعمون زينة عماد بعد أزمتها المرضية ويتمنون لها الشفاء

شارك عدد كبير من نجوم الفن والغناء في الدعاء للفنانة السعودية زينة عماد، إثر إصابتها بالتهاب حاد في الكبد، بعد مشاركتها في افتتاح دورة الألعاب العالمية القتالية التي تقام حاليا في الرياض.

زينة عماد تعلن إصابتها بالتهاب حاد في الكبد

كان أبرز الداعين لها الفنانة نوال الكويتية التي كتبت لها: «زينة الحبيبة كثر ما ضايقني الخبر كثر ما إيماني بالله كبير إنه بيقومك بالسلامة وترجعين بصحة وعافية وتبشرينا بسلامتك بإذن لله».

كما أرسل عايض يوسف تمنّياته لزينة بالسلامة عبر حسابه على منصة إكس X ليقول: «ألف لا بأس لأختنا الغالية ما تشوفين شر وتقومين بالسلامة يارب وترجعين توقفين على المسرح وتغنين لنا من ابداعاتك».

أحلام تتمنى الشفاء للفنانة زينة عماد

وكتبت لها الفنانة الإماراتية أحلام: «ألف سلامة عليك حبيبتي وبنتي الغالية، سلامتك قدامك تقومين وتسلطنين وتسلطنينا معك استودعتك الله».

أمّا أصالة فوجهت لها رسالة عبر إكس قالت فيها: «صديقتي الصغيرة الموهوبة المهذًبة زينة، سلامة قلبك، الله يعافيكي وترجعي تكملي رسالتك المشرّفة وأنتي بكامل الصحّة والعافية».