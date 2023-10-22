قمة القاهرة للسلام.. زعماء العالم يدينون القصف الإسرائيلي ويدعون إلى حل الصراع

أبرز موقع «سكاي نيوز» الإنجليزي، إدانة الزعماء للقصف الإسرائيلي وتجنب اتساع الصراع في المنطقة، إذ أدان الزعماء العرب القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسبوعين على قطاع غزة، وطالبوا ببذل المزيد من الجهود للتوصل إلى تسوية سلمية.

وندد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بالصمت العالمي إزاء الهجمات الإسرائيلية على غزة وحث على اتباع نهج متوازن تجاه الصراع.

وقال عاهل الأردن إنَّ الرسالة التي يسمعها العالم العربي هي أن حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين، مضيفًا أنَّه يشعر بالغضب والحزن إزاء أعمال العنف التي تشن ضد المدنيين الأبرياء في غزة والضفة الغربية وإسرائيل.

وتابع الملك عبدالله الثاني: «يجب على القيادة الإسرائيلية أن تدرك مرة واحدة وإلى الأبد أن الدولة لا يمكن أن تزدهر أبداً إذا تمّ بناؤها على أساس من الظلم، رسالتنا إلى الإسرائيليين إننا نريد مستقبلاً من السلام والأمن لكم وللفلسطينيين»

وزير الخارجية البريطاني يدعو العالم إلى منع الصراع الإقليمي

ومن جهته، دعا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي خلال قمة القاهرة للسلام، زعماء العالم إلى الاجتماع معاً لمنع الصراع بين إسرائيل والمقاومة من الانتشار بشكل أكبر.

ووصف كليفرلي الوضع بأنَّه «مثير للانقسام والاستقطاب»، مؤكّدًا أنَّ العالم يجب أن يعمل معًا لمنع عدم الاستقرار من اجتياح المنطقة وحصد المزيد من الأرواح، داعيًا زعماء العالم إلى العمل معًا لمنع تحول الوضع المأساوي في غزة إلى صراع إقليمي، مطالبًا الحكومة الإسرائيلية بضبط النفس في محاولة للحفاظ على حياة المدنيين.

وقال كليفرلي في قمة القاهرة للسلام التي استضافتها مصر: «لقد تحدثت مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن واجبها في احترام القانون الدولي وأهمية الحفاظ على حياة المدنيين في غزة»، مضيفًا: «على الرغم من الظروف الصعبة للغاية، فقد دعوت الجيش الإسرائيلي إلى الانضباط والاحترافية».