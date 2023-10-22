«مستقبل وطن» بالجيزة يستكمل الجلسات العلاجية لذوي الهمم

استكملت أمانة حزب مستقبل وطن بالوراق، التابع لمحافظة الجيزة، برئاسة سيد طه، وأمين التنظيم محمد خالد مدبولي، سلسلة الجلسات العلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي دعمًا لأهالي الوراق، واستفاد منها 257 طفلًا.

الجلسات العلاجية المجانية

وشملت الجلسات العلاجية المجانية على التخاطب وتنمية المهارات وصعوبات التعلم والإرشاد الأسري والعمل على الذاكرة السمعية والبصرية لدى الأطفال ومشكلات النطق لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتولى تنفيذها وحدة كورنيش الوراق الحزبية.

وصرح سيد طه، أمين حزب مستقبل وطن بالوراق، بأننا حريصون على دعم أبنائها من ذوي الهمم وملتزمون بتقديم كل سبل الرعاية الثقافية والصحية والاجتماعية من خلال أمانة الحزب بالوراق، وذلك لرفع مهاراتهم ودمجهم في المجتمع الدمج الصحيح وتخفيفًا عن ذويهم لما يتكلفه هذا النوع من العلاج من مصاريف، ونحن مستمرون في عمل العديد من الفعاليات وبرامج التدريب التأهيلية التي تضع أبناءنا من ذوي الهمم على طريق الدمج المجتمعي الصحيح النافع لهم وذويهم ولمجتمعهم بصفة عامة.

وأكد محمد خالد مدبولي، أمين التنظيم بالوراق، أن أبناءنا من ذوي الهمم لهم منا كل الحب والتقدير وهدفنا الأسمى الاهتمام بهم منذ نشأتهم ومتابعتهم والتخفيف عنهم وعن عائليهم ورسم البهجة على وجوههم ويتأكد لديهم أننا دومًا بجوارهم وليسوا وحدهم في التحدي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحزبية.

وكرمت وحدة كورنيش النيل الحزبية، كل أعضاء فريق العمل من الأطباء والإخصائيين بالكامل لمجهودهم الرائع والنتائج المبهرة والتي ظهرت بشكل ملحوظ على الأطفال.

وتمت الجلسات العلاجية برعاية وحدة كورنيش الوراق بقيادة أشرف جاد وهاني سلامه أمين التنظيم بالتعاون مع أحمد جلال أمين تنمية الموارد، وبحضور كلًا من أيمن رحيم أمين العلاقات العامة وأمين الدمج المجتمعي أحمد صلاح يونس، بمشاركة مساعدي أمانة الدمج أخصائي التخاطب وتعديل السلوك كلًا من ندى عبدالله ويارا ابراهيم وزينب جمال وإسراء ياسر ونجلاء عمران وندى احمد وفاروق محمود.

حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

وشارك في تنظيم الجولة الـ21 من الجلسات العلاجية من الهيكل التنظيمي لوحدة كورنيش الوراق الحزبية كلًا من فاطمه جمال أمينة المرأة ومصطفى يوسف أمين العمال والفلاحين وسعيد حمدان ومنى احمد عضوا هيئة مكتب ورحمه محمود أمينة العضوية ومحمد إبراهيم أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي، مؤكدين جميعًا سعادتهم بهذا اليوم من كل أسبوع وجني ثمار هذا العمل الرائع بازدياد اعداد الأطفال وثقة ذويهم وفرحتهم بدعم حزب مستقبل وطن لهم حيث بلغ عدد الأطفال الذين خضعوا للعلاج نحو 257 طفلًا، وتخلل اليوم توزيع الوجبات والعصائر على جميع الأطفال الذين خضعوا للجلسات العلاجية.

وقدم سيد طه، أمين الحزب بالوراق، الشكر للأطباء والأخصائيين المشاركين في المبادرة علي تعاونهم مع حزب مستقبل وطن، والذين أشادوا من جانبهم بدور الحزب في دعم ذوي الهمم والتخفيف عنهم وتهيئة الأجواء ودمجهم بشكل سليم داخل المجتمع معربين عن سعادتهم البالغة بالتعاون وحدة كورنيش الوراق الجديد، كما قدم الشكر لخيمة كادوما على الاستضافة وحسن الاستقبال.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فاعليات تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات وتدعم المبادرة الرئاسية «قادرون باختلاف».