غلق 7 منشآت طبية خاصة مخالفة للاشتراطات الصحية في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ضبط 286 منشأة طبية خاصة مخالفة، وتحرير 7 محاضر غلق إداري لمنشآت مخالفة، خلال مرور إدارة العلاج الحر على 479 منشأة طبية خاصة، ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

المرور على المنشآت الطبية في المنيا

تأتي تلك الحملات تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة، وعدم التهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

ضبط أدوية داخل عيادات خاصة

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية حررت 4 محاضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة وتحريز المضبوطات، مشيرا إلى أن عدد المنشآت الطبية الخاصة التي تم ترخيصها بلغ 27 منشأة طبية، كما تم إنذار 279 منشأة طبية خاصة لتوفيق أوضاعها، وتوفيق أوضاع 184منشأة، وفحص 9 شكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها.