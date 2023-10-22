«رويترز»: الزعماء العرب في قمة القاهرة للسلام أدانوا القصف الإسرائيلي لغزة

قالت وكالة رويترز، إن الزعماء العرب في قمة القاهرة للسلام أدانوا القصف الإسرائيلي لغزة، بينما قال الأوروبيون إنه يجب حماية المدنيين.

استئناف الجهود لإنهاء دائرة العنف

وذكرت الوكالة، أن الدول العربية قالت إن الوقت حان لاستئناف الجهود لإنهاء دائرة العنف المستمرة منذ عقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي اندلعت مرة أخرى في 7 أكتوبر، فيما ندد العاهل الأردني الملك عبدالله بما وصفه بالصمت العالمي بشأن الهجمات الإسرائيلية التي أودت بحياة الآلاف في قطاع غزة، والذي تحكمه حماس، وتسببت في تشريد أكثر من مليون شخص، وحث على اتباع نهج متوازن في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال العاهل الأردني، إن الرسالة التي يسمعها العالم العربي هي أن حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين، مضيفا أنه يشعر بالغضب والحزن إزاء أعمال العنف التي تشن ضد المدنيين الأبرياء في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وإسرائيل.

حل متعدد الأطراف

وفي نفس السياق، أشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، قال إن بلاده في دورها الحالي كرئيس لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تدفع باتجاه حل متعدد الأطراف، مشيرا إلى أن شلل مجلس الأمن له عواقب وخيمة على حياة المدنيين، وهذا ليس في مصلحة المجتمع الدولي.

وبحسب الوكالة، ذكر «فيييرا»، علينا أن نسعى جاهدين لتجنب أي احتمال لامتداد الصراع إلى المنطقة، وقال إن مجرد إدارة الصراع ليس خيارا، ويجب اتخاذ خطوات نحو تنفيذ حل الدولتين.