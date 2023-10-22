السفير الفلسطيني لـ«التنسيقية»: نشكر الرئيس السيسي لدفاعه عن حقوقنا

قال دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، قدم ولا يزال الكثير للشعب الفلسطيني على مدار التاريخ، قائلًا: «كل الشكر والتقدير لهم على ما يقدموه من جهد دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الأرض»، جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع السفير الفلسطيني بالقاهرة.

وأضاف السفير الفلسطيني، أن إسرائيل لا تحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، موضحًا أنه حين تم قبولها في الأمم المتحدة، كان على أساس الالتزام بالقرار 181، لكنها لا تحترم أي قرارات وليس لديها أي مقدسات، واستطرد أن أمريكا تقدم لها كل الدعم اللازم وتساندها دون النظر لأي اتفاقيات وهذا مخالف للقوانين الدولية.

آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وناقش اللقاء، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والدور المصري في وقف التصعيد، ومخرجات قمة القاهرة للسلام، والإجراءات التي ستتخذها السلطة الفلسطينية لتوثيق الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني في ظل القانون الدولي، باعتبارها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، ومدى التعويل على الأمم المتحدة وأجهزتها لحلحلة الموقف ووقف العدوان، كذلك خطط السلطة الفلسطينية للتصدي لروايات الصهاينة المزيفة التي يقومون بتسويقها في الإعلام الغربي.

كما تطرقت المناقشات خلال اللقاء إلى مدى إمكانية تطبيق بنود مبادرة السلام العربية، وهل كتبت ممارسات الاحتلال على مدار العقود السابقة نهاية اتفاق أوسلو، وهل انتهى دور الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط سلام بين العرب وإسرائيل بعد انحيازها الكامل للعدوان، وإلى أي مدى يمكن أن يستمر صمود الشعب الفلسطيني البطل في قطاع غزة والأراضي المحتلة في ظل الحصار.

أدار الحوار خلال اللقاء مع السفير الفلسطيني آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.