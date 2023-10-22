محافظ المنوفية يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين وسرعة تنفيذ المشروعات

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، بحضور نائب المحافظ ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة، ومديري عام الشئون القانونية والجمارك، وممثلين عن الشركات العاملة بالهيئة.

أكد المحافظ دعمه الكامل للاستثمار باعتباره العمود الفقري للاقتصاد المصري، وحرصه على الاستماع إلى رؤى وأفكار المستثمرين للنهوض بقطاع الاستثمار بالمحافظة وتذليل كافة العقبات لخلق مزيد من الفرص الاستثمارية.

ووجه محافظ المنوفية رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بإعداد حصر شامل لكافة العقبات التي تواجه المستثمرين لعرضها على اللجنة الدائمة بمجلس الوزراء، وكذا إعداد مقترح بكافة الأعمال المطلوب تطويرها والبرامج الزمنية المحددة لها تمهيدا للبدء في الإجراءات التنفيذية.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع مشروع وحدة الرصف لإدراج عدد من الطرق والشوارع بالمنطقة ضمن أعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والارتقاء بالمظهر العام، وكذا التنسيق مع شركات المرافق للانتهاء من كافة أعمال الترفيق.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على مد مدة البرنامج الزمني للشركة المصرية السعودية لصناعة بويات السيارات للانتهاء من المبانى والإنشاءات على مساحة التوسع، وكذا مد مدة قرار المزاولة المؤقت لشركة يوروكيم لإنتاج الكيماويات، ومد مدة ترخيص مزاولة النشاط لشركة قطن فلور لصناعة المفروشات والملابس الجاهزة، وتعديل المادة 9 من النظام الأساسي لشركة لينين إيجيبت للغزل والنسيج.

كما وافق المجلس على تأجير مساحة 200 متر لشركة ميديكال تكنولوجى لمدة ستة أشهر لقيامها لبعض التشوينات لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، ومد مدة قرار المزاولة المؤقت لشركة المنوفية تكستايل لصناعة الملابس، واستصدار قرار مزاولة مؤقت 6 أشهر للشركة المصرية التركية لصناعة مستلزمات المدارس والاكسسوارات المعدنية.