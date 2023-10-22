وقفة تضامنية لـ«محامين المنوفية» دعما للقضية الفلسطينية

نظم العشرات من المحامين بالمنوفية، وقفة تضامنية أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية، لرفض اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني، وذلك بحضور ماهر حمودة نقيب المحامين بالمنوفية ومجلس النقابة.

وقفة تضامنية مع فلسطين

وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية هتافات مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة للاحتلال الإسرائيلي، من بنيها «يا بلادنا ياعربية.. فلسطين هي القضية» و«يا نقابة فلسطين.. إحنا معاكم من شبين»، و«تسقط تسقط تل أبيب.. يسقط معها كل عميل».

وطالب المحامون خلال وقفتهم، المجتمع الدولي بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي من ضرب المدنيين والمنشآت الصحية والتعليمية وقتل الأبرياء والأطفال والنساء، مؤكدين أن العالم بأكمله يجب أن يقف بدورة أمام العدوان الغاشم وضرب المدنيين، بما يخالف قوانين الحرب.

إشادة بالدور المصري الداعم لفلسطين

وأشاد المشاركون في الوقفة التضامنية مع القضية الفلسطينية، بالدور المصري الداعم للفلسطينيين لوقف إطلاق النار ورفض التهجير، منذ اللحظة الأولى، مؤكدين أن مصر تضع القضية الفلسطينية في مقدمة القضايا التي تعمل على حلها.