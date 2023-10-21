أسعار الخضار والفاكهة والأسماك في سوق العبور اليوم السبت

تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرًا بأسعار الخضار والفاكهة والأسماك في سوق العبور، اليوم السبت، إذ يتم توفير السلع بسعر الجملة ومدى توافر الخضروات والفاكهة والالتزام بالأسعار الاسترشادية داخل السوق، التي تعتبر أكبر أسواق الجملة بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة لها للبيع بأسعار الجملة بما يحقق مصلحة المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة له.

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مبادرة خفض الأسعار

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على تنفيذ المحافظات لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي انطلقت يوم السبت الموافق 14/10/2023 في جميع الأسواق المصرية وتستمر على مدار 6 أشهر المقبلة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.