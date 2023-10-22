«الهلال الأحمر المصري» تعقد مؤتمرا بشأن استمرار تنسيق المساعدات الإنسانية لغزة

تعقد جمعية الهلال الأحمر المصري، المؤتمر الصحفي الثاني، غدا، بشأن استمرار تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يشهده من أحداث على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

مباحثات بشأن استمرار تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

ويعقد المؤتمر، عقب المباحثات التي تجري بالقاهرة مع كل من رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، والمدير العام في الرابعة عصر غد الاثنين، بمقر المركز العام للهلال الأحمر المصري.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر المصري، قدمت العديد من المساعدات والإغاثات الطبية والغذائية للشعب الفلسطيني، في مختلف المناسبات خاصة في ظل الانتهاكات التي يشهدونها في الوقت الراهن.

طرق التبرع لأهالي غزة عن طريق الهلال الأحمر

وللتبرع لأهالي فلسطين عن طريق جمعية الهلال الأحمر المصري، عليك اتباع الخطوات التالية:

- الاتصال على الرقم 15322 وإدخال الرقم 3، وترك الاسم، العنوان، ورقم الهاتف المحمول والمبلغ المراد التبرع به، وبعدها يصل مندوب الهلال الأحمر خلال ساعات.

- يمكن التبرع من خلال فودافون كاش كود 1669 أو ابليكيشن أنا فودافون أورنج كاش كود #7115#.

- يمكن التبرع من خلال فوري من ماكينة فوري من أي مكان كود 99981.

- من خلال بنك القاهرة حساب رقم 8384/501/30

- يمكن التبرع على حساب مؤسسة مرسال.