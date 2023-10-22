الهلال الأحمر بالمنوفية يجهز مساعدات غذائية لإرسالها إلى فلسطين

نظم الهلال الأحمر المصري بمحافظة المنوفية، حملة تبرعات للأشقاء في فلسطين في ضوء الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمعيات الهلال الأحمر في جميع المحافظات، وبمشاركة كبيرة من المتطوعين لتجهيز الكراتين من المواد والسلع الغذائية.

تجهيز كراتين غذائية لأهالي غزة

وأكد محمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، أن متطوعي الجمعية بالمحافظة قاموا بتعبئة عدد كبير من كراتين المواد الغذائية، وذلك بمقر الجمعية بشبين الكوم، استمرار لحملة التبرعات الضخمة التي قامت بها الجمعية بالمنوفية الأسبوع الماضي.

نقل التبرعات للمقر العام للهلال الأحمر

وأضاف «موسى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتطوعين قاموا بحملة تبرعات بالمحافظة، مؤكدا أنه سيتم نقل هذه التبرعات إلى المركز العام للهلال الأحمر المصري تمهيدا لنقلها إلى الأشقاء في غزة، مشددا على أن حملات التبرعات النقدية والعينية مستمرة على مدار الأسابيع المقبلة.

وشارك عشرات المتطوعين من جمعية الهلال الأحمر في محافظة المنوفية، بتجهيز كميات كبيرة من كراتين المواد الغذائية، في إطار الجهود الكبيرة التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري لإغاثة الأشقاء في فلسطين بعد حصار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الوحشية على المدنيين.