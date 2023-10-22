التحالف الوطني يكشف تفاصيل دخول دفعة جديدة من المساعدات لغزة

أكد محمود فؤاد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف من خلال مؤسساته أعد 106 حافلات الأسبوع الماضي تضم مواد غذائية وأغطية شتاء وأدوية ومستلزمات طبية ومياه ولبن، وظلت أمام معبر رفح لمدة أسبوع حتى تمكنوا أمس من إدخال 20 منها، وكانت الأولوية للأدوية والمستلزمات الطبية.

إدخال مجموعة أخرى من القوافل بها مستلزمات طبية

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية dmc، أنه جرى اليوم إدخال مجموعة أخرى من القوافل بها مستلزمات طبية ومواد غذائية وأدوية، موضحًا أنه يتم التنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني الذي يحدد الأولويات المطلوبة داخل قطاع غزة.

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: «الحافلات يتم تجهيزها ثم تتوجه للعريش ومنه لمعبر رفح بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية»، موضحًا أنه يتم عمل خيم للإعاشة بجوار معبر رفح ويعيشون في ظروف صعبة ولكنهم حرصوا على إدخال المساعدات لغزة.