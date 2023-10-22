جامعة المنوفية تطلق حملة «المرأة صانعة السلام.. بلدي أمانة»

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفد المجلس القومي للمرأة بحضور الدكتورة سحر إمام مقرر المجلس القومي للمرأة وعميد كلية الحقوق جامعة السادات، وأسامة غيث مسؤل التحالف الوطني بالمنوفية، وأعضاء المجلس القومي للمرأة، انطلاقاً من دور المرأة في صناعة السلام في العالم، حيث دشنت جامعة المنوفية حملة تحت شعار «المرأة صانعة السلام.. بلدي أمانة» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

دور المرأة في صنع السلام بالمجتمعات

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن المرأة لها دور كبير في صنع السلام في المجتمعات والعالم، لما تقوم به من أدوار حيوية في تربية الأجيال الجديدة ونقل القيم والأخلاق، وهو ما يساهم في بناء مجتمعات مستقرة ومتوازنة من خلال تعزيز التفاهم والحوار البناء.

وأشار إلى أن الجامعة تزخر بالعديد من القيادات النسائية المتميزة في مختلف القطاعات، كما تعمل الجامعة على توفير بيئة عمل محفزة تشجع المرأة على الاستمرار في مسيرتها الوظيفية، وتطوير مهاراتها القيادية، كونها شريك وطني حقيقي ولها دور فاعل في جميع المجالات، وتمكينها يعد مفتاحًا لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 203.

مشددا على ضرورة تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية الحكيمة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن، ووحدة الصف داخلياً وخارجياً لتحقيق أمن وسلامة الوطن.

شرف: استقرار الأسرة من استقرار الأوطان والمرأة

ومن جانبه، تحدث الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية، حول التنميط الثقافي وقدرته على تغيير ثقافة المجتمع، وضرورة تغيير مفاهيمنا المغلوطة التي تسببت في تأخرنا، مؤكداً أن استقرار الأسرة من استقرار الأوطان.

وعلى هامش اللقاء، قام الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والدكتورة سحر إمام مقرر المجلس القومي للمرأة، بتكريم الدكتورة هبة الغتمي أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية المساعد وعضو المجلس القومي للمرأة، والمهندسة إيناس صادق مدير إدارة المشروعات بالأبنية التعليمية، وهبة زيدان بالتربية والتعليم لاجتيازهم تدريب القيادات النسائية للعمل بالحكومة المصرية، الذي أقيم بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة وجامعة ميزوري الأمريكية.