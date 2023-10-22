محافظ المنوفية يتفقد مستشفى الشهداء الجديد ضمن جولة ميدانية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، موقع مستشفى الشهداء الجديدة بتكلفة إجمالية مليار و300 مليون جنيه، والمقامة على مساحة تزيد عن 21 ألف م2، ونفذتها الهيئة القومية للإنتاج الحربي، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الشهداء، والوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.

جولة محافظ المنوفية في مركز «شبين الكوم»

استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع الذي يضم 5 غرف عمليات و31 أسرة بقسم الغسيل الكلوي و24 بحضانات الأطفال، فضلًا عن 41 أسرة بقسم العناية المركزة و21 بأقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سريرًا.

وأكد محافظ المنوفية، أن مستشفى الشهداء الجديدة تعد صرحًا طبيًا ضخمًا، وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة، ما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم، موجهًا رئيس المدينة بضرورة التنسيق مع الشركة المنفذة لتقديم أوجه الدعم وتسهيل الإجراءات لتسريع وتيرة العمل بالمشروع للانتهاء منه وفق البرنامج الزمني المقرر كونه مشروع هام وحيوي.

رصف الطرق والشوارع في مركز الشهداء بالمنوفية

كما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وذلك للوقوف على حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع، حيث تفقد المحافظ أعمال تركيب البلدورات للأرصفة الجانبية بشارع التلواني بطول 500 م بداية من شارع النصر وحتي شارع المدرسة الفكرية القديمة ضمن أعمال الرصف المتكاملة، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و300 ألف جنيه.

وتفقد المحافظ أعمال تركيب البلدورات، وضبط مناسيب قطع الفرمة بشارع أحمد غانم، تمهيدًا لفرد طبقة السن بطول 500 م ضمن أعمال الرصف المتكاملة، بتكلفة بلغت مليون و900 ألف جنيه.