أول ظهور لتامر هاشم عضو فرقة كايروكي بعد وعكته الصحية: نعم أستطيع

حرص الفنان تامر هاشم، عضو فرقة كايروكي، على طمأنة الجمهور عليه، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، أدت إلى عدم حضوره آخر حفلتين للفرقة.

تامر هاشم يعود بعد وعكته الصحية

ونشر تامر هاشم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي«إنستجرام»، صورة له رفقة ابنته، وعلق عليها: «نعم أستطيع»، وذلك إشاره منه أنه بصحة جيدة.

وكان تامر هاشم، أعلن على تعرضه لوعكة صحية، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا:« للاسف مش هقدر أكون موجود فى الحفلة الجاية لكايروكي، بسبب اني بتعافي من العملية، هتعافي قريب إن شاء الله عشان اكون موجود معاكوا فى اقرب وقت».