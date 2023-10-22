نزوح 200 ألف إسرائيلي داخليا بسبب الحرب

أوضح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن أكثر من 200 ألف إسرائيلي نزحوا داخليا، مع صدور أوامر بإخلاء نصف هذا العدد من 105 مجتمعات بالقرب من حدود غزة ولبنان.

استعداد لإقامة مخيم

وأشارت وسائل إعلان إسرائيلية إلى أن مدينة إيلات الإسرائيلية تستعد لإقامة مدينة خيام قريبا من مدخلها لاستيعاب المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من غلاف قطاع غزة بعد بداية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري.

استقبال عدد كبير من اللاجئين

في الوقت نفسه، تلقت الفنادق في إسرائيل عدة سكان من الجنوب والشمال تم إجلاؤهم من منازلهم حيث استقبلت مدينة إيلات لوحدها أكثر من 60 ألف شخص.

بداية عملية طوفان الأقصى

وبدأت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري على يد المقاومة الفلسطينية وسط ذهول الجانب الإسرائيلي من هذه العملية التي جاءت مباشرة بعد عيد الغفران، واستطاعت المقاومة الإسرائيلية قتل 1400 شخص من إسرائيل فيما استشهد من الجانب الفلسطيني حتى الآن نحو 4900 شخص أغلبهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي غاشم كسر كل قوانين الحرب المتفق عليها دوليا.