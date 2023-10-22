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رمضان عبد المعز: الأمة الإسلامية والعربية جسد واحد وقضية فلسطين تؤلمنا جميعا

كتب:

منى صلاح
06:55 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
الشيخ رمضان عبد المعز

الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنَّ الأمة الإسلامية والعربية جسد واحد، وإذا اشتكى منها عضو تداعت لها بقية الأعضاء، فإذا اشتكت فلسطين تألم لها المصريين والعراقيين والسعوديين والإماراتيين والكويتيين والليبيين وجميع شعوبنا، وإذا تألمت فلسطين تألم كل الجسد العربي.

«عبد المعز»: مؤتمر قمة القاهرة للسلام شهد حضور عربي كبير

أضاف «عبد المعز»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه بالأمس تابعنا مؤتمر قمة القاهرة للسلام التي دعا لها الرئيس السيسي، وأُقيمت بالعاصمة الإدارية بمشاركة عالية وكبيرة من الأشقاء العرب وقادة الدول وزعمائها، حتى أنه كان هناك مشاركة من دول أجنبية.

موقف مصر واضح من قضية فلسطين حكومةً وشعبا

وتابع الداعية الإسلامي، أنَّ مصر الدولة المُضيفة للقمة عبرت، من خلال كلمتها، عن موقفها الواضح والداعم لـ قضية فلسطين وشعبها، والدعم من الحكومة والشعب المصري وليست القيادة فقط، ونددت بهجمات الكيان الصهيوني المحتل والغاصب، مؤكدةً على ضرورة الحل العاجل والعادل للقضية الفلسطينية.

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