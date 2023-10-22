«المنصورة» تطلق أول برنامج لتأهيل مرضى فقدان القدرة على الكلام للناطقين بالعربية

أعلنت جامعة المنصورة، إطلاق برنامج حاسوبى طبي باسم «تكلم» كأول برنامج حاسوبي تأهيلي طبي، مصمم لإعادة تأهيل مرضى فقدان القدرة على الكلام للناطقين باللغة العربية.

ويعد البرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وهو عبارة عن برنامج حاسوبي لتأهيل مرضى العي «فقد اللغة بعد اكتمال نموها نتيجة مثلا جلطات مخية.. إلخ» من خلال ستة وحدات بالبرنامج، تهدف إلى تأهيل القدرات اللغوية الاستقبالية والتعبيرية، والمهارات الكتابية والقراءة لهؤلاء المرضى، من خلال وسائط تفاعلية سمعية وبصرية بالبرنامج.

جامعة المنصورة

وأوضحت الجامعة وفقا لتقرير صادر عنها، أنه جرى إعداد البرنامج بواسطة فريق طبي بوحدة أمراض التخاطب بكلية الطب جامعة المنصورة برئاسة الدكتور تامر سمير أبو السعد أستاذ أمراض التخاطب بكلية الطب جامعة المنصورة «صاحب فكرة البرنامج».

وجرى إنشاء البرنامج الحاسوبي الجديد باللغة العربية، لإعادة التأهيل اللغوي لمرضى فقدان القدرة الكلامية مع الأخذ في الاعتبار الملاءمة الاجتماعية والثقافية واللغوية للمجتمع المصري، لكل بند مقترح في البرنامج.

وركز البرنامج على إدارة المجالات اللغوية المتضررة، ومشكلات التواصل لدى مرضى فقدان القدرة الكلامية، وجرى مراجعته من خلال 3 خبراء من أطباء التخاطب من جامعات مصرية مختلفة، لمراجعة مدى ملاءمة البرنامج ومحتواه.

ويتضمن البرنامج تمارين للقدرتين الاستقبالية والتعبيرية حيث يتكون البرنامج من ستة أقسام للعلاج اللغوي كما يتضمن عدد كبيرمن الشاشات التدريبية، والبرنامج المصمم يشمل ملفات صوتية تم تسجيلها في استوديو خاص لمعالجة الصوت بواسطة طبيب تخاطب.

وجرى تصميم الشاشات ومهام التمارين بشكل عشوائي تلقائي، مع كل تشغيل لبرنامج تكلم، بحيث لا يتمكن المريض من توقع التمرين المطلوب بخيارات غير محدودة للشاشات.

وجرى تصميم برنامج «تكلم»، بالتعاون مع فريق فني متخصص ومحترف، ضم مدير مشروع ومديرًا إبداعيًا ومصممًا تعليميًا وأربعة فنانين رسومات، واثنين من مطوري البرامج.