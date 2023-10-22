سفير فلسطين بالعراق: كيف للمحكمة الجنائية الدولية ألا تتحرك حتى اللحظة؟

قال أحمد الرويضي، السفير الفلسطيني لدى العراق، إنّ بعض الدول لديها ازدواجية في المعايير عندما يتعلق الموضوع بتطبيق القانون الدولي وحفظ الأمن والسلم الدوليين أمام الجرائم البشعة التي ترتكب في غزة والقصف الجوي ويستهدف المستشفيات والمساجد والكنائس والمخابز بهدف دفع الناس إلى الهجرة من غزة ضمن برنامج التوطين الذي يتم الحديث عنه.

تم تجاوز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

وأضاف «الرويضي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «كيف للمحكمة الجنائية الدولية ألا تتحرك حتى اللحظة ضد ما يحدث في غزة؟! فقد تم تجاوز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وهذه الجريمة البشعة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة».

المحكمة الجنائية الدولية لم تتحرك حتى اللحظة

وتابع السفير الفلسطيني لدى العراق: «المحكمة الجنائية الدولية لم تتحرك حتى اللحظة لاتخاذ أي موقف ضد الجرائم التي تحدث، فقد جرى مقصف المعمداني ولم يتحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يطرح تساؤلات واستفسارات حول نظام القانون الدولي ومدى إمكانية أن يتحمل مسؤولياته لإيقاف جرائم الحرب».