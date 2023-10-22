الجالية المصرية ببلجيكا تنظم وقفة تضامنية لدعم فلسطين

نظمت الجالية المصرية في بلجيكا وقفة تضامنية اليوم، أمام المجلس الأوروبي في بروكسل، لدعم فلسطين ورفض المجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أهل غزة المدنيين.

أكد يوسف عبد القادر، ممثل الجالية المصرية في بلجيكا، أن المصريين في بروكسل قرروا دعم موقف القيادة السياسية الحكيمة، في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين العُزل، والمطالبة بوقف القصف على المباني ودور العبادة، من خلال تنظيم وقفة تضامنية أمام المجلس الأوربي، متابعا: «انضم إلينا الآلاف من الأجانب في بلجيكا، بالإضافة إلى مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني الداعمة للسلام».

وأضاف «عبد القادر» في تصريح لـ«الوطن»، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام كانت واضحة وحاسمة، وتعبر عن إرادة الشعب المصري كله، عندما أكد أكثر من مرة أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال، لن يحدث على حساب مصر أبدًا.

كما أشادت الجالية المصرية في بلجيكا، بالدور الإنساني الكبير الذي قامت به مصر من أجل إيصال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين، وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار إرسال المساعدات، وسعيه لحصول الفلسطينيين على دولة ذات سيادة مستقلة، فضلًا عن دعوة المجتمع الدولي بالوقف الفوري للقصف على أهل غزة، والذي يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية.