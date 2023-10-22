رسالة دكتوراه بطب أسيوط حول استخدام رقعة «الكورماتركس» في جراحات القلب

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، في لجنة الإشراف على رسالة دكتوراه للطبيب: حسام محمد فاروق عبد العال أحمد، مدرس مساعد بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة أسيوط، تحت عنوان: «استخدام رقعة الكورماتركس في إصلاح عيوب القلب الخلقية»، وذلك بقسم جراحة القلب والصدر، بمستشفى القلب الجامعي.

أساتذة جراحة القلب يشرفون على الرسالة

وضمت لجنة الإشراف والمناقشة على الرسالة كل من: الدكتور أحمد المنشاوي أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب، ورئيس جامعة أسيوط- مشرفا، والدكتور أحمد محمد فتحي غنيم أستاذ ورئيس القسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب - مناقشا، الدكتور شادي العلواني أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة المنيا - مناقشا، الدكتور محمد محمود أحمد مصطفى أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر بكلية الطب بالجامعة - مشرفا.

الخبرات البحثية

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، على ضرورة الاستفادة من النتاج العلمي، والخبرات البحثية، التي يقدمها شباب الباحثين من خلال دراساتهم، لتحقيق أكبر فائدة علمية منشودة، وأداء مهمتهم الطبية والإنسانية في العلاج، والتخفيف عن آلاف المرضى، مثمناً في ذلك جهود الباحث في اختيار هذا الموضوع الهام، وموجهاً بنشرها لتعميم الاستفادة منها.

المصل الخلوي

وأوضح الدكتور المنشاوي، أن الدراسة استهدفت، تقييم استخدام وفعالية وأمان الرقعة المصنوعة من المصل الخلوي الخارجي لطبقة تحت المخاطية للأمعاء الدقيقة (SIS-ECM) في برامج جراحة عيوب القلب الخلقية.

إجراء الدراسة

ومن جهته، أوضح الباحث، أن الدراسة تمثل دراسة استرجاعية للمرضى في مركز واحد، والذين خضعوا لجراحات باستخدام SIS-ECM‏ في الفترة من عام 2012 إلى عام 2019، وتم تصنيف البيانات حسب نوع وطريقة استخدام الرقعة المكونة من 4 طبقات وطبقتين، مضيفاً أنه تمت مراجعة كافة حالات إعادة التدخل، والمضاعفات بواسطة جراح مستقل، وجراح قلب مختص بعيوب القلب الخلقية، وأخصائي أمراض القلب للأطفال.

واستنتجت الدراسة، أن الرقعة (SIS-ECM)، تمثل اختياراً جيداً، يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من جراحات إعادة بناء القلب والأوعية الدموية، وذلك بمخاطر منخفضة للفشل والتكلس، فضلاً عن تحقيق نتائج إيجابية طويلة الأمد عن طريق استخدام تقنيات موحدة، وفهم الاستخدام المناسب للرقعة.