هل تتأثر مصر بإعصار تيج؟.. يصاحبه أمطار غزيرة وفيضانات على بحر العرب

تعيش منطقة بحر العرب حالة من الاضطرابات، نتيجة تأثرها بإعصار تيج، خاصة اليمن وسلطنة عمان، إذ قررت الأخيرة إعلاق ميناء صلالة مؤقتا، بسبب شدة وسرعة الرياح التي تصل من 64 إلى 82 عقدة.

وذكرت وسائلة إعلامية عربية، أن إعصار تيج يقترب من السعودية، متسألين عن إمكانية تأثر مصر بها من عدمه، وهو ما أوضحة هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها بشأن العاصفة تيج.

هل يصل إعصار تيج إلى مصر؟

طمأنت هيئة الأرصاد المواطنين، بأن مصر لن تتأثر بإعصار تيج، مشيرة إلى أن الأجواء مستقرة على مصر خلال هذا الأسبوع، لافتة إلى أن الأعاصير تحدث في المحيطات، وغير وارد أن تحدث مثل هذه الأعاصير فى البحار مثل البحر المتوسط أو البحر الأحمر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن إعصار تيج Tej حالة مدرية في بحر العرب، ومنذ ساعات قليلة يتمركز في جنوب بحر العرب، لافتة إلى أنه يصنف من الفئة الثانية، حيث يصاحبه سرعات رياح تتجاوز 165كم في الساعة، مشيرة إلى أنه مع تقدم الوقت متوقع أن تزيد سرعات الرياح ليصبح من الفئة الثالثة وقد يتطور ليصل إلى الفئة الرابعة.

تأثير إعصار تيج على منطقة بحر العرب

وعن تأثير إعصار تيج على منطقة بحر العرب، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من غدا الاثنين يضرب إعصار تيج أجزاء من سواحل سلطنة عمان واليمن، ويصاحبه سقوط أمطار غزيرة تؤدى إلى حدوث فيضانات وارتفاع الأمواج ونشاط كبير فى سرعة الرياح.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وبالنسبة لحالة الطقس ودرجات الحرارة فإنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون طقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 الصغرى 22 درجة مئوية.