«الأونروا» تطلب إخلاء 5 مدارس في قطاع غزة بعد طلب إسرائيلي

طلبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من فلسطينيين نازحين، إخلاء 5 مدارس في قطاع غزة بعد طلب إسرائيلي بذلك، حسبما أفادت فضائية «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل.

استشهاد 16 من موظفي الأنروا في غزة

وأعلنت الأنروا، عبر موقعها، تأكد استشهاد اثنين آخرين من موظفيها في قطاع غزة، ليصل العدد الإجمالي إلى 16 منذ بدء الحرب، مؤكدة أنها ستستمر في جهود المناصرة على أعلى المستويات من أجل الوصول الإنساني المستدام ودون عوائق للإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الوقود والغذاء والمياه والأدوية، إلى غزة.

ودعت الأونروا إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية ومرافق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن ملاجئ الأونروا التي تأوي أكثر من نصف مليون شخص مكتظة، وخاصة في جنوب غزة، وأشارت أن بعض النازحين بدأوا في العودة إلى مناطق أخرى.

وأكدت أنه منذ بداية الحرب، أصيب ما يقرب من 100 نازح كانوا يحتمون في مرافق الأونروا وقتل ثمانية، وتضررت 33 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة بغارات سلاح الجو الإسرائيلي.