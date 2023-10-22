وقفة حاشدة لـ«محامين المنيا» تنديدا بالقصف الوحشي على قطاع غزة

نظمت نقابة المحامين بالمنيا، وقفة احتجاجية ضد الاحتلال الإسرائيلي واعتداءه الغاشم على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، وسط هتافات لدعم الأشقاء ورفع للأعلام الفلسطينية.

رفع الأعلام الفلسطينية

تجمع عدد كبير من المحامين أمام مقر النقابة الفرعية بوسط مدينة المنيا، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات «يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح، بالروح بالدم نفديكِ يا فلسطين – بالروح بالدم نفديك يا أقصى».

وكانت نقابة محامين المنيا قد أصدرت بيانًا أعلنت خلاله أن الوقفة التضامنية تأتي بناءً على قرار مجلس نقابة المحامين، الذي اتخذه خلال اجتماعه الأخير، والذي عقد الأربعاء الماضي الموافق 18 أكتوبر الجاري، وتشارك فيها جميع النقابات الفرعية بمحاكم الجمهورية، للتنديد بالاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية، ضد الأشقاء في غزة.

الوقوف خلف القيادة السياسية المصرية

وأكدت النقابة في بيانها، أنها تقف مع قيادتها السياسية جنبًا إلى جنب، داعمين صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لمواجهة كافة الأصوات الدولية التي ساوت بين الظالم والمظلوم وأصمت أذنيها عن صرخات الأطفال والشعب الأعزل.